МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине

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МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
  • РИА Новости

«По информации посольств России в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе семь россиян», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что в нападении участвовали восемь вооружённых пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось.

Ранее сообщалось, что пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе.

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