Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

Короткая ссылка
Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе. Об этом сообщили в управляющей компании Alison Management Corp.
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
  • Reuters

«Alison Management Corp — управляющая компания... танкера MV Curacao Trader... сообщает, что на её судно напали пираты примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11:00 17 июля. 13 из 19 членов экипажа (украинцы и россияне) были взяты в заложники пиратами», — приводит сообщение компании издание Maritime Bulletin.

Отмечается, что в данный момент судно дрейфует из-за недостатка экипажа. На помощь танкеру направлено судно MV Frio Chikuma.

В мае официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила об освобождении троих россиян, захваченных пиратами в апреле в территориальных водах Бенина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить