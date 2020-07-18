Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе. Об этом сообщили в управляющей компании Alison Management Corp.

«Alison Management Corp — управляющая компания... танкера MV Curacao Trader... сообщает, что на её судно напали пираты примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11:00 17 июля. 13 из 19 членов экипажа (украинцы и россияне) были взяты в заложники пиратами», — приводит сообщение компании издание Maritime Bulletin.

Отмечается, что в данный момент судно дрейфует из-за недостатка экипажа. На помощь танкеру направлено судно MV Frio Chikuma.

В мае официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила об освобождении троих россиян, захваченных пиратами в апреле в территориальных водах Бенина.