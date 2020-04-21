Атаковавшие судно в Бенине пираты покинули его и взяли заложников

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Пираты, которые напали на контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули судно и взяли в заложники восемь членов команды, включая трёх граждан России.
Атаковавшие судно в Бенине пираты покинули его и взяли заложников
  • Контейнеровоз в порту
  • Reuters

Об этом сообщается на странице российского посольства в Бенине и Того в Twitter.

«Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники восемью членами команды, включая трёх граждан России», — рассказали в дипмиссии.

В посольстве сообщали, что, согласно данным командования ВМС Бенина, 19 апреля контейнеровоз Tommi Ritscher, который находился на рейде в порту города Котону, был атакован пиратами.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии.

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