Атаковавшие судно в Бенине пираты покинули его и взяли заложников
- Контейнеровоз в порту
- Reuters
Об этом сообщается на странице российского посольства в Бенине и Того в Twitter.
«Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники восемью членами команды, включая трёх граждан России», — рассказали в дипмиссии.
В посольстве сообщали, что, согласно данным командования ВМС Бенина, 19 апреля контейнеровоз Tommi Ritscher, который находился на рейде в порту города Котону, был атакован пиратами.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии.