СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело заведено по ч. 3 ст. 227, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК по факту пиратства и похищения людей.

По версии следствия, 2 января неизвестные напали на членов экипажа морского судна Ambika в дельте реки Нигер для его угона. Поскольку оно было преднамеренно посажено на мель помощником капитана, преступники похитили трёх членов экипажа, двое из которых являлись жителями Ростовской области.

Отмечается, что в дальнейшем им удалось скрыться от пиратов и прибыть в расположение нигерийских вооружённых сил.

В начале января двое российских моряков были захвачены в плен в Нигерии.