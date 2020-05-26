Захваченные пиратами у Бенина россияне освобождены

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Трое россиян, захваченных пиратами в апреле в территориальных водах Бенина, освобождены. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захваченные пиратами у Бенина россияне освобождены
  • Reuters

«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан — члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher — старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун были освобождены», — говорится в её комментарии.

По словам дипломата, вечером того же дня они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне с целью последующего возвращения в Россию.

Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное, проинформировала Захарова.

Ранее сообщалось, что пираты, напавшие на Tommi Ritscher, взяли в заложники восемь членов команды, включая трёх граждан России.

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