«Противостояние между кланами»: к каким последствиям могут привести события в Киргизии

В Киргизии продолжаются протестные выступления. Часть оппозиции выступила против выдвижения бывшего чиновника Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Ранее Жапаров по требованию протестующих был освобождён из заключения наряду с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. По мнению экспертов, в основе волнений, охвативших Киргизию, лежит межклановая конкуренция. При этом последние события не угрожают стабильности киргизско-российских отношений, уверены политологи.

Число пострадавших во время беспорядков в столице Киргизии превысило 900 человек. Такую информацию представил местный Минздрав.

«По последним данным, в общей сложности за медицинской помощью обратились 911 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Киргизии уточнили, что в результате беспорядков было госпитализировано 218 человек, из которых семь находятся в реанимации. Один погиб от ушиба головного мозга.

При этом в Киргизской Республике 7 октября продолжаются беспорядки. Как стало известно утром, атаке неизвестных подвергся офис крупнейшей золотодобывающей компании «Кумтор». Предприятие, занятое разработкой золоторудного месторождения в Иссык-Кульской области, является ключевым налогоплательщиком республики.

Сооронобай Жээнбеков

Reuters

© Maxim Shemetov

Также группой людей была предпринята попытка захвата офиса угольной компании «Кыргызкомур». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На фоне последних событий Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам республики временно приостановить свою деятельность «в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов».

В республике продолжаются протестные выступления граждан. 7 октября перед Домом правительства снова собрались митингующие. При этом мнения протестующих разделились: часть людей поддерживает кандидатуру Садыра Жапарова на пост нового главы кабмина, другие демонстранты оспаривают эту инициативу.

В то же время действующий президент республики Сооронбай Жээнбеков не стал вводить режим чрезвычайного положения. Политик объяснил это решение желанием не усугублять ситуацию.

Комментируя последние события в республике, киргизский лидер назвал их «незаконным захватом власти».

«Как показывают вчерашние события, цель тех, кто вышел на митинг и акцию протеста, — не только отмена результатов выборов, а дестабилизация ситуации в стране. Это видно», — заявил он.

По мнению Жээнбекова, есть риск, что страна «станет жертвой не только внутренних сил, но и внешних».

Впрочем, эксперты разделяют эти оценки только частично. Как отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов, президент Киргизии пытается таким образом оправдаться за собственные ошибки.

«В частности, он грубо нарушил баланс между кланами, что и привело в итоге к этим событиям. Тот факт, что ушедший по своей воле Атамбаев потом подвергся уголовному преследованию, стал, судя по всему, нарушением существовавших внутри элиты договорённостей. И это не могло не повлиять на хрупкий баланс сил, который существовал в стране», — пояснил эксперт.

В то же время крупные общественные события, подобные тем, которые сейчас происходят в Киргизии, неизбежно сопровождаются дестабилизацией, добавил эксперт.

Последствия штурма протестующими здания Белого дома в Бишкеке

© Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«Цель восставших — смена власти и перераспределение ресурсов, потому что занятие государственных должностей в стране всегда сопровождалось подтягиванием своих родственников, земляков, раздачей им соответствующих постов», — считает эксперт.

Как считает эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, действительный член Русского географического общества Александр Князев, нынешние события в Киргизии не связаны с внешним влиянием.

«Во время первой революции 2005 года внешний фактор действительно играл большую роль в лице прозападных неправительственных организаций и партий, которые тогда поддерживали элиту юга Киргизии. В нынешних событиях внешний фактор практически отсутствует, среди протестующих есть небольшой компонент представителей прозападных НКО, но он небольшой и не играет важной роли», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Раскол в среде оппозиции

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли выборы в парламент страны Жогорку Кенеш. Согласно предварительным результатам, преодолеть 7%-ный барьер смогли четыре партии. Проправительственные «Единство» и «Родной Кыргызстан» набрали 24,52% и 23,89% соответственно. Две центристские партии «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан» смогли получить 8,73% и 7,11% голосов.

Уже вечером 5 октября в центре Бишкека начались уличные акции недовольных итогами выборов. Протестующие потребовали провести перевыборы, выступления быстро переросли в беспорядки. Участники протестов начали штурмовать Белый дом, в котором работают администрация президента и парламент. В итоге митингующим удалось захватить здание, протаранив его ворота грузовиком.

Садыр Жапаров

© Пресс-служба ЖК КР

Кроме того, оппозиция направилась к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где выдвинула требование освободить экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Этот ультиматум был выполнен. Также на свободе оказались бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-глава администрации президента Фарид Ниязов, отбывавшие наказание по коррупционным статьям, и ряд бывших депутатов парламента, в частности Садыр Жапаров, который с 2017 года отбывал срок в колонии за захват в заложники полпреда правительства Эмильбека Каптагаева в ходе акции протеста в 2013 году.

В тот же день Центральная избирательная комиссия республики аннулировала итоги голосования, состоявшегося 5 октября. Эту информацию подтвердила глава ЦИК Гульнара Джурабаева. Она добавила, что Центризбирком также обсуждал вопрос о самороспуске.

На фоне массовых протестов в отставку ушли спикер парламента Дастан Джумабеков и премьер-министр страны Кубатбек Боронов.

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Одновременно в Жогорку Кенеше выдвинули на пост главы правительства кандидатуру Садыра Жапарова. Теперь политик должен предложить свой состав кабмина, после этого его кандидатура может быть утверждена парламентом.

Также партии, принимавшие участие в выборах, объявили во вторник о формировании Народного координационного совета. Решение объясняется необходимостью в «кратчайшие сроки восстановить общественно-политическую стабильность в стране» и вернуться в правовое поле.

В заявлении совета говорится, что он открыт для присоединения новых партий и движений. Отмечается, что в состав структуры вошли бывшие премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов.

Однако вскоре оппозиционные партии, среди которых были такие организации, как «Мекен Ынтымагы» («Национальная солидарность»), «Реформы», «Ордо» («Центр») и «Ыйман нуру» («Огонь веры»), объявили о создании нового координационного совета.

Политики сообщили, что не признают кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра и выдвинут нового претендента.

«Мы ранее встречались с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым (экс-депутатом парламента. — RT). Они тоже подписали заявление о создании Народного координационного совета. Но потом Садыр Жапаров пошёл к депутатам Жогорку Кенеша шестого созыва, чтобы они утвердили его кандидатуру. Мы ему сказали, что надо было сначала с нами посоветоваться. Мы не признаём премьерства Садыра Жапарова», — сказал лидер партии «Чон казат», входящий в новый совет Максат Мамытканов.

Отметим, что смена власти в результате протестных выступлений оппозиции — нередкое явление для Киргизии.

Так, в 2005 году в стане произошла «тюльпановая революция», итогом которой стала досрочная отставка первого президента независимой Киргизской Республики Аскара Акаева.

Однако и занявший кресло президента по итогам революции 2005 года Курманбек Бакиев был свернут в 2010 году. Он бежал из республики вместе с членами семьи. На родине против него было открыто уголовное производство.

На досрочных президентских выборах тогда победу одержал Алмазбек Атамбаев. В 2017 году политик объявил о добровольной отставке и передал дела ближайшему соратнику по партии Сооронбаю Жээнбекову. Последний одержал победу на президентских выборах, состоявшихся после отставки Атамбаева.

Выборы в Киргизии

Reuters

© Vladimir Pirogov

А в 2019 году Атамбаев был задержан правоохранительными органами по обвинению в коррупции и других преступлениях. В июне 2020 года экс-президент был приговорён к 11 годам тюрьмы и двум месяцам тюремного заключения.

Как отмечают эксперты, причиной столь частых переворотов в Киргизии стала географическая и политическая специфика республики. По словам Александра Князева, киргизское общество отличает достаточно выраженное противостояние между родами и кланами, особенно между севером и югом.

«Фактически нынешний протест — попытка северной киргизской политической элиты силовым путём взять реванш. Но подобные события приводят к дальнейшему подрыву государственности. А молодёжь, которая сегодня участвует в этих протестах, росла в таких условиях, когда не работали государственные институты, законы и существует тотальная безответственность. Силовые перевороты стали уже традиционной формой смены власти в стране», — подчеркнул эксперт.

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При этом на киргизско-российские отношения эти события не повлияют, поскольку большинство политических партий Киргизии привержены двусторонним отношениям с Россией и членству в ЕАЭС, считает Князев.

Похожей точки зрения придерживается и Аджар Куртов. По его мнению, последние события могут негативно сказаться на внутриполитической жизни Киргизии, но не повлияют на её внешний курс.

«Эти протесты усилят внутренние противостояние между кланами и не будут способствовать решению острых проблем, которые стоят перед республикой в политической и экономической областях», — заявил эксперт.

По словам эксперта, среди политических движений Киргизии есть небольшая прослойка сил, получающих подпитку со стороны Запада и выступающих против сближения страны с ЕАЭС и Россией.

«Их приход к власти мог бы нанести ущерб киргизско-российским отношениям, но пока что нет оснований считать, что это произойдёт. А в целом можно сказать, что причиной череды политических кризисов в Киргизии стал псевдодемократический уклад, который не привёл в итоге к формированию стабильного общества», — подытожил эксперт.