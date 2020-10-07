В Киргизии банкам рекомендовано временно приостановить работу

Короткая ссылка
Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам страны из-за сложной общественно-политической ситуации на время приостановить свою деятельность.
В Киргизии банкам рекомендовано временно приостановить работу
  • Reuters

«Национальный банк Киргизской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране», — говорится в сообщении Нацбанка республики.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил о 686 пострадавших на протестах в стране.

ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить