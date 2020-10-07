В Киргизии банкам рекомендовано временно приостановить работу

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам страны из-за сложной общественно-политической ситуации на время приостановить свою деятельность.

«Национальный банк Киргизской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране», — говорится в сообщении Нацбанка республики.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил о 686 пострадавших на протестах в стране.

ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент.