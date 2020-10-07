В Бишкеке неизвестные взломали офис золотодобывающей компании

В киргизской столице неизвестные проникли в офис крупнейшей золотодобывающей компании «Кумтор», взломав входные двери. На месте работают сотрудники милиции.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителей компании.

«Около 20—30 неизвестных лиц взломали входные двери в офисе компании «Кумтор», — заявил представитель компании.

Он добавил, что в офисе никого из сотрудников не было, так как они переведены на удалённую работу. По его словам, из офиса ничего не пропало.

«На месте работают сотрудники милиции. Другие этажи компании не подверглись нападению», — сообщили в компании.

Ранее Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам страны из-за сложной общественно-политической ситуации на время приостановить свою деятельность.