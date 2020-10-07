Замглавы Совбеза Киргизии и директор ФСБ России провели переговоры 

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Исполняющий обязанности председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии, замглавы Совбеза страны Омурбек Суваналиев обсудил с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым ситуацию в республике.
Замглавы Совбеза Киргизии и директор ФСБ России провели переговоры 
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба киргизского ведомства.

«В ходе разговора были обсуждены вопросы общественно-политической ситуации в Киргизской Республике, также вопросы взаимодействия в плане обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом», — заявили в ГКНБ.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 900.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве надеются, что в республике всё обойдётся мирно.

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