Замглавы Совбеза Киргизии и директор ФСБ России провели переговоры 

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии, замглавы Совбеза страны Омурбек Суваналиев обсудил с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым ситуацию в республике.

Об этом информирует пресс-служба киргизского ведомства.

«В ходе разговора были обсуждены вопросы общественно-политической ситуации в Киргизской Республике, также вопросы взаимодействия в плане обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом», — заявили в ГКНБ.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 900.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве надеются, что в республике всё обойдётся мирно.