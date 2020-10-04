«Партиям предоставлены равные возможности»: как проходили парламентские выборы в Киргизии

В Киргизии прошли выборы в парламент страны. По предварительным подсчётам, лидируют представители трёх партий: «Биримдик» («Единство»), «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») и «Кыргызстан». Также 7%-ный барьер, необходимый для получения мест в законодательном органе, преодолела оппозиционная партия «Бутун Кыргызстан». За ходом голосования следили 277 международных наблюдателей из 43 стран мира, включая РФ. Как заявили ранее власти Киргизии, избирательная кампания в этом году проходила в условиях высокой конкуренции.

В Киргизии завершились выборы в парламент страны. Борьбу за депутатские кресла вели 16 политических партий.

По предварительным результатам подсчёта голосов автоматически считывающими урнами, в Жогорку Кенеш (парламент) проходят кандидаты от трёх партий.

«Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» получили примерно по 24% голосов, партия «Кыргызстан» набрала около 8,74%. Также установленный законом 7%-ный барьер для получения мест в парламенте преодолела оппозиционная партия «Бутун Кыргызстан».

Однако эти данные не являются окончательными — результаты голосования будут оглашены только после ручного подсчёта.

В день голосования в республике были открыты 2430 избирательных участков, ещё 45 работали за рубежом, в том числе в городах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Красноярске, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и др.

Кандидат в депутаты от партии «Биримдик» Талантбек Иманов на избирательном участке

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© Талантбек Иманов

По официальной статистике, правом голоса обладают свыше 3,5 млн кыргызстанцев. По сравнению с предыдущими выборами в Жогорку Кенеш в 2015 году количество избирателей увеличилось на 762,2 тыс. человек или на 27,6%.

Как уточнил на пресс-брифинге заместитель председателя ЦИК Киргизии Абдыжапар Бекматов, голосование вне избирательных участков прошло 3 октября, в «день тишины». В нём приняли участие более 24 тыс. граждан, что составило 83% от числа людей, подавших заявления на досрочное голосование.

«Не смогли проголосовать 4448 человек по разным причинам — не было паспорта или был документ, удостоверяющий личность, но старого образца», — пояснил Бекматов.

За ходом голосования в Киргизии следили 277 международных наблюдателей из 43 стран мира, включая Россию. Также на избирательных участках присутствовали представители 77 общественных организаций и партий — участниц выборов.

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В интервью радио Sputnik Кыргызстан зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев отметил, что наблюдатели от Содружества независимых государств остались довольны подготовкой выборов в республике.

По словам депутата, внедрённая Центризбиркомом система биометрических данных не позволяет голосовать дважды и вбрасывать бюллетени.

«На нескольких избирательных участках мы попросили провести эксперимент и с разрешения наблюдателей проверили эту систему. На самом деле оказалось, что проголосовать дважды невозможно, как и вбросить большое количество бюллетеней», — рассказал Тайсаев.

В Жогорку Кенеш 120 депутатских мест. Согласно Конституции Киргизии, по результатам голосования одной политической силе может быть предоставлено не более 65 мандатов.

«Справедливо и прозрачно»

Утром 4 октября на УИК №1327 в Бишкеке проголосовал президент республики Сооронбай Жээнбеков. После голосования лидер Киргизии заявил, что всем партиям были предоставлены равные возможности для агитации и освещения своих предвыборных программ в СМИ.

«Мы сделали всё, чтобы эти выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям предоставлены равные возможности, созданы одинаковые условия. Партийные дебаты широко освещались на телевидении и радио. Предвыборная кампания прошла в очень сильной политической конкуренции», — сказал Жээнбеков.

2 октября в своём обращении перед «днём тишины» Жээнбеков напомнил, что ещё за год до выборов в законодательство Киргизии были введены новые нормы, направленные на предотвращение нарушений и использования административного ресурса. После чего президент призвал партии, которые не попадут в Жогорку Кенеш, не провоцировать раскол в обществе.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

© president.kg

«Мы примем решительные меры в отношении тех, чьи действия будут угрожать единству народа, межнациональному согласию, целостности нашего государства и верховенству закона», — предупредил Жээнбеков.

В целом голосование в Киргизии проходило в спокойной обстановке и не сопровождалось массовыми нарушениями. Центризбирком зафиксировал несколько десятков различных жалоб, шесть из них — это подкуп голосов, за что партиями грозит снятие с выборов.

«Если факты будут доказаны, виновных привлекут к уголовной ответственности и направят дела в суд», — рассказал журналистам член ЦИК Тынчтык Шайнзаров.

В условиях пандемии

Выборы в Жогорку Кенеш проходили в условиях пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Киргизии число зарегистрированных случаев COVID-19 превышает 47,4 тыс. человек.

Перед выборами все члены УИК были обеспечены средствами индивидуальной защиты. К мониторингу за состоянием здоровья приходящих на избирательные участки граждан власти привлекли более 5 тыс. медиков. При необходимости в местах голосования избиратели могли получить маски, перчатки и антисептики.

Ранее в ЦИК республики предупредили, что процесс голосования может доставить неудобства кыргызстанцам. Граждан попросили отнестись к нынешней ситуации с пониманием и соблюдать санитарные нормы.

В день голосования подавляющее большинство кыргызстанцев соблюдали масочный режим, но из-за большого потока людей на некоторых избирательных участках Киргизии возникали очереди.

В частности, в Оше с 8 утра на входах в места голосования скопилось по 200—300 человек. Именно в этом городе наблюдалась самая высокая в Киргизии избирательная активность.

Вместе с тем, по данным МВД республики, голосование прошло без масштабных нарушений общественного порядка.