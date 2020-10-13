В США прокомментировали ситуацию в Киргизии

Посольство Соединённых Штатов в Киргизии прокомментировало ситуацию в стране. Комментарий опубликован на сайте американской дипмиссии.

В сообщении говорится, что США «поддерживают мирный и демократический переходный период в Кыргызской Республике».

«Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы», — заявили в посольстве.

«Об этом свидетельствуют подкуп голосов во время выборов 4 октября, насилие и запугивание на площади Ала-Тоо 9 октября, а также нарушения на заседании парламента 10 октября», — сообщили в дипмиссии.

Также в заявлении говорится, что США «поддерживают усилия президента Сооронбая Жээнбекова, политических лидеров, гражданского общества и учёных-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку».

«Граждане и их лидеры должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику. Конечной целью должно быть соблюдение Конституции Кыргызстана и верховенства закона», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что США «поддерживают народ Кыргызстана в это время и призывают всех соседей Кыргызской Республики и международных партнёров уважать суверенитет Кыргызстана в то время, когда кыргызский народ работает над решением этих проблем самостоятельно и без насилия».

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе переговоров с Жээнбековым заявил, что киргизский лидер играет ключевую роль в обеспечении дальнейшего устойчивого развития страны.