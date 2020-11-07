США заинтересованы в развитии местного самоуправления в Киргизии
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USAID намерено изучить возможности «исключительно местных киргизских партнёров» для их вероятного вовлечения в рассчитанную на пять лет программу, направленную на развитие местного самоуправления в республике. В связи с этим агентство опубликовало соответсвующий запрос на предоставление информации.
В заявке, которую необходимо направить в адрес американского агентства, должны быть представлены данные об организационной структуре, потенциале и достигнутых к настоящему времени результатах компании.
«Цель данной инициативы — совершенствование процесса предоставления государственных услуг и укрепление ориентированных на граждан методов управления на уровне органов местного самоуправления», — уточняется в документе.
Достижение поставленных задач, помимо прочего, потребует от подрядчиков повышения вовлечённости населения в процесс принятия решений на местном уровне, а также поддержки в вопросах проведения законодательных и территориальных реформ.
Ранее сообщалось, что Госдеп США объявил о поиске специалиста на должность старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в посольство в Киргизии.
Вакансия, помимо прочего, предполагает оказание содействия властям страны в проведении реформ.