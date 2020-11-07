США заинтересованы в развитии местного самоуправления в Киргизии

Агентство США по международному развитию (USAID) заинтересовано в «укреплении местного самоуправления» в Киргизии. Так, в рамках подготовки к возможному старту соответствующей программы агентство объявило о начале сбора необходимой ему информации от «местных партнёров». Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

USAID намерено изучить возможности «исключительно местных киргизских партнёров» для их вероятного вовлечения в рассчитанную на пять лет программу, направленную на развитие местного самоуправления в республике. В связи с этим агентство опубликовало соответсвующий запрос на предоставление информации.



В заявке, которую необходимо направить в адрес американского агентства, должны быть представлены данные об организационной структуре, потенциале и достигнутых к настоящему времени результатах компании.

«Цель данной инициативы — совершенствование процесса предоставления государственных услуг и укрепление ориентированных на граждан методов управления на уровне органов местного самоуправления», — уточняется в документе.

Достижение поставленных задач, помимо прочего, потребует от подрядчиков повышения вовлечённости населения в процесс принятия решений на местном уровне, а также поддержки в вопросах проведения законодательных и территориальных реформ.

Ранее сообщалось, что Госдеп США объявил о поиске специалиста на должность старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в посольство в Киргизии.

Вакансия, помимо прочего, предполагает оказание содействия властям страны в проведении реформ.