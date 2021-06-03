«Продвижение американской культуры»: США намерены поддержать гражданскую активность молодёжи в Донбассе

Госдепартамент США планирует запустить программу по расширению участия проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса молодых людей в общественной жизни. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, выпускникам программы English Access предложат присоединиться к инициативам по обучению английскому языку и «продвижению американской культуры» среди неблагополучной молодёжи Донецкой и Луганской областей. По мнению политологов, проект призван в очередной раз продемонстрировать украинцам «картинку счастливой американской жизни». Однако в нынешних условиях кризиса на востоке страны он явно неуместен, подчёркивают аналитики.

Госдепартамент США намерен поддержать проекты по вовлечению граждан на востоке Украины в общественную жизнь. Для этого ведомство выделит грант в размере $100 тыс. на реализацию Программы для выпускников English Access на 2021—2022 годы.

«Программа направлена на содействие налаживанию связей между выпускниками, их профессиональному развитию и гражданскому участию», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Так, Госдеп намерен развивать инициативы молодых людей, способствующие участию гражданского общества в проведении реформ, толерантности в отношении «маргинализированных или перемещённых групп населения» и их интеграции, укреплению связей между жителями США и Украины.

Мероприятия программы будут проходить в районах Донбасса, «пострадавших от продолжающегося военного конфликта», в том числе в городах Бахмут, Лисичанск, Мариуполь, Славянск и Северодонецк, уточнили в американском ведомстве. Отметим, что перечисленные населённые пункты в данный момент находятся под контролем Киева.

К участию предполагается привлечь 50 талантливых молодых людей. В число их задач войдёт в том числе продвижение американских ценностей среди малообеспеченной молодёжи.

«Программа будет направлена на развитие навыков гражданского участия 50 талантливых выпускников программы Access, которые будут участвовать в различных общественных инициативах, направленных на бесплатное обучение английскому языку и продвижение американской культуры и ценностей среди экономически неблагополучной молодёжи в «оранжевой зоне по уровню безопасности» Донецкой и Луганской областей», — говорится в описании проекта.

Проводить уроки английского языка, а также делиться другими навыками, например, работы на компьютере, участники будут под руководством и наблюдением «опытных активистов гражданского общества и преподавателей».

Кроме того, ожидается, что программа поможет выпускникам приобрести лидерские навыки, что положительно повлияет на экономическое и профессиональное развитие их сообществ на востоке Украины.

Госдепартамент США

Reuters

© Joshua Roberts

Данный проект Госдепа далеко не единственный: в последнее время американские власти выделили целую серию небольших грантов для работы с гражданами Украины.

Так, в апреле стало известно о планах США обучать английскому языку «одарённых» украинцев в возрасте от 13 до 20 лет. Как отмечалось, это поспособствует не только их лучшему трудоустройству, но и даст возможности «проникнуться американскими ценностями».

А в мае Госдеп США заявил о намерении профинасировать организацию фестивалей на Украине, чтобы через различные выставки, кинопоказы и шоу в том числе приобщить украинское население к культуре своей страны.

Помимо этого, Вашингтон спонсирует семинары и тренинги для временно перемещённых лиц. Мероприятия должны содействовать интеграции жителей Донбасса и Крыма, объявлено в документах.

Американская сторона также занялась укреплением связей между представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР и населением, проживающим на подконтрольных Киеву территориях.

По голливудскому сценарию

Предлагаемые США программы «помощи» Донбассу вовсе не соответствуют реальным нуждам региона, считает политолог и экономист Александр Дудчак. Однако даже в сложившейся кризисной ситуации американские специалисты не упускают возможности навязать обществу свои взгляды, отметил он.

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«Никому в Донбассе легче не станет от того, что им приехали навешать на уши лапшу. Мы видим, как американцы продвигают свою идеологию и взгляды — пример «мягкой силы», демонстрация «поддержки» Украины. На самом деле это, конечно, полнейшая чушь», — прокомментировал он в беседе с RT новый грант Госдепа.

Дудчак добавил, что с украинским обществом активно работают различные американские структуры. Многие из них запрещены в России, а на территории соседней республики действуют без ограничений.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, в свою очередь, обратил внимание на размер последнего гранта, заметив, что сумма в $100 тыс., скорее, является «пропагандистским трюком», призванным заинтересовать молодёжь американской культурой.

«Это некая голливудчина. Когда вместо решения реальных проблем показывают глянец, картинку, обёртку от якобы счастливой американской жизни. Таким образом устанавливают контакт с молодыми людьми. Очевидно, в данном случае американская агитация и пропаганда создают «крючки», чтобы в последующем разрабатывать этих ребят из неблагополучных семей. Ведь их проще оторвать от корней и использовать для некоторых других целей», — пояснил аналитик.