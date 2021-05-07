США выделят около $2 млн на «развитие» науки на Украине

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США планирует выделить $1,9 млн на реализацию инициативы под названием «Глобальные инновации посредством науки и техники» (GIST) на Украине, направленной на «развитие» потенциала местных специалистов. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США выделят около $2 млн на «развитие» науки на Украине
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«Цель этого соглашения о сотрудничестве — задействовать данную инициативу для усиления потенциала украинских инноваторов и предпринимателей в научно-технической сфере, а также укрепления инновационных экосистем, в которых они работают», — уточняется в документе.

Как добавили в Госдепе, инициатива в том числе направлена на выявление наиболее талантливых представителей рассматриваемой сферы деятельности, популяризацию историй участников GIST среди молодёжи, а также на укрепление роли «американских и научных ценностей» — принципиальности, этичности и прозрачности.

В ведомстве подчеркнули, что за последнее десятилетие США успели реализовать программу GIST в ряде стран.

По словам американской стороны, она в том числе способствует «достижению целей» администрации Соединённых Штатов в сферах экономики и национальной безопасности.

Подать заявку на получение финансирования могут американские и иностранные некоммерческие и неправительственные организации, образовательные учреждения и международные организации.

Ранее в Госдепартаменте заявили о намерении обучать английскому языку «одарённых» граждан Украины в возрасте от 13 до 20 лет из малообеспеченных семей. Однако в документе говорилось и о приобщении участников программы к «американской культуре и ценностям». 

Подробнее — в материале RT.

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