США выделят до $800 тысяч для совместных со странами ЕС проектов на Украине

Госдепартамент США намерен продолжить программу сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы для оказания содействия Украине. Так, для финансирования будущих проектов Вашингтон готов выделить до $800 тыс. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как следует из документа, опубликованного Управлением координатора Госдепа по вопросам помощи для Европы и Евразии, программа предполагает совместное финансирование проектов Соединённых Штатов и государств Центральной и Восточной Европы с целью передать Украине опыт в области «переходных мер и интеграции с ЕС».

Партнёрами США в вопросах «содействия» Украине являются 11 европейских государств: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Так, среди приоритетных направлений взаимодействия сторон представлена, в том числе работа по обеспечению энергетической и кибербезопасности Украины, по противодействию последствиям пандемии коронавируса, а также по предоставлению доступа стране на западные рынки.

«Предполагается, что типовым мероприятием по оказанию помощи будет организация совместного проекта на Украине с одним из партнёров-доноров из числа развивающихся стран. Доля расходов, покрываемая США, не может превышать 50%. Никакой единый взнос США не может превышать $100 тыс.», — говорится в описании гранта.

При этом уточняется, что общая сумма, которую готов выделить Вашингтон для финансирования инициативы, не должна превышать $800 тыс.

Подать заявку для участия в программе и на получение гранта от США и стран-партнёров могут некоммерческие организации, в том числе аналитические центры и организации гражданского общества, а также государственные и частные образовательные учреждения, международные межправительственные организации.

В марте сообщалось о намерении Госдепа выделить $2 млн на гранты для неправительственных организаций в рамках «Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза».