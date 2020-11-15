В рамках национальных интересов: в США считают полноценное введение стандартов ЕС на Украине нежелательным

В Министерстве сельского хозяйства США полагают, что полноценное введение на Украине европейских стандартов качества продукции может негативно отразиться на интересах Вашингтона. Как уточняется в документе, с которым ознакомился RT, в случае реализации такого сценария не исключено, что Соединённые Штаты потеряют часть рынка. Вашингтон намерен «помочь» Киеву приводить регулятивные меры в соответствие с европейскими таким образом, чтобы при этом не страдали американские торговые интересы. По мнению экспертов, США хотят сохранить местный рынок сбыта и последовательно подчиняют Украину глобальному стратегическому видению продовольственной безопасности на европейском континенте.

В Минсельхозе США заявили, что в случае если стандарты качества украинской продукции станут соответствовать нормам ЕС, то некоторые виды американских сельскохозяйственных товаров, вероятно, потеряют доступ на рынок.



«Поскольку Украина приводит свои регулятивные меры в соответствие со стандартами ЕС в границах Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, она рискует ввести торговые барьеры, которые могут негативно повлиять на торговлю США в сфере сельского хозяйства и ограничить доступ на мировой рынок», — отмечается в документе ведомства, с текстом которого ознакомился RT.

В связи с этим в американском министерстве вспомнили о некоторых санитарных и фитосанитарных требованиях Евросоюза, которые считают «научно не обоснованными». По мнению специалистов из Соединённых Штатов, их введение на Украине может нанести ущерб интересам не только Вашингтона, но и Киева (например, ограничить конкурентоспособность украинских товаров и их доступ на международные рынки).

Также по теме Спорная поддержка: США ищут специалиста для помощи Украине в ВТО Американское Министерство торговли планирует помогать Киеву вести переговоры о сельхозпродукции и решать споры во Всемирной торговой...

Учитывая подобные «риски», Минсельхоз США намерен помочь Украине пройти через процесс приведения регулятивных мер в соответствие с европейскими, находя при этом решения, приемлемые как для украинских, так и для американских торговых интересов. Кроме того, в ведомстве считают, что это поможет Киеву строже выполнять «научно обоснованные требования Всемирной торговой организации (ВТО)».

Для этого министерство планирует запуск программы под названием «Укрепление сельскохозяйственных ассоциаций Украины».

Кроме того, предполагается, что с помощью этой инициативы Минсельхоз США поможет местным малым и средним предприятиям высказать «опасения» по вопросу дальнейшей гармонизации стандартов с европейскими и по поводу рисков, с которыми эти организации сталкиваются на национальном уровне, а также выразить своё желание вести торговлю на более широком рынке. Сейчас эти компании такой возможности не имеют, из-за чего украинские законодатели не имеют перед собой полной картины ситуации в сельскохозяйственном секторе, утверждают в ведомстве.

Как следует из описания гранта, на программу могут выделить до $150 тыс.

«Давая сельскохозяйственному сообществу возможность оказывать большее влияние на украинских законодателей, мы гарантируем, что предприятия Украины смогут чётко осознать влияние законодательства на все аспекты торговли в области сельского хозяйства и защитить возможность Украины поддерживать торговые отношения с США», — уточняется в документе.

Сбор урожая в Киевской области

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Заинтересованность Вашингтона в сотрудничестве с Киевом в сфере торговли объясняется тем, что США рассматривают Украину как дополнительный рынок сбыта, считает преподаватель РАНХиГС при президенте России экономист Владислав Гинько. По его мнению, в этом отношении Соединённым Штатам «любая копеечка сгодится».

Кроме того, в беседе с RT эксперт добавил, что европейские стандарты качества продуктов питания значительно суровее американских, они ориентированы на охрану здоровья и безопасности человека, в то время как американские, напротив, не отличаются жёсткостью.

«Существующие в США нормы в сфере сельского хозяйства и продуктов питания очень плавающие. Внутри Соединённых Штатов нет жёстких стандартов по продуктам питания и, по сути, продаётся почти всё, что могло бы продаваться», — объяснил он.

Говоря о ВТО, Гинько отметил, что эта международная организация, как и ряд других, находится под прямым влиянием Соединённых Штатов, что даёт Вашингтону возможность «менять правила игры», которые будут применяться не столько к самим США, сколько к другим игрокам — и в той мере, в какой это выгодно американской администрации.

Подобного мнения придерживается и политолог Иван Мезюхо. Он считает, что Соединённые Штаты, убеждая своих партнёров в необходимости придерживаться требований ВТО, в первую очередь руководствуются своими государственными интересами.

«В этом смысле американцы просто последовательно подчиняют Украину своим национальным интересам и своему глобальному стратегическому видению продовольственной безопасности на европейском континенте», — объяснил Мезюхо в разговоре с RT.

В погоне за «выгодой»

Создание Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), о которой идёт речь в документе Минсельхоза США, предполагается Соглашением об ассоциации Украины с Евросоюзом, политическая и экономическая части которого были подписаны в 2014 году.

Создание УВЗСТ предполагает постепенную взаимную отмену почти всех таможенных пошлин и барьеров в сфере торговли товарами, а также снятие ограничений в области предоставления услуг и осуществления инвестиционной деятельности.

Также по теме «Дестабилизация, депопуляция, разрушение законности»: что принесли Украине пять лет ассоциации с ЕС Пять лет назад, спустя почти месяц после государственного переворота в Киеве, Арсений Яценюк подписал политический блок соглашения об...

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с RT высказал мнение, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС «практически убило украинскую экономику».

По его словам, единственное, что в стране «хотя бы как-то продолжает существовать», — это сельское хозяйство. Тем не менее на состояние отрасли оказывают влияние незначительные квоты, которые ЕС выделяет для украинских производителей.

Уточним, что среди украинских экспортёров популярны квоты на солод и пшеничную клейковину (уже к концу января эта квота на 2020 год была использована на 72%), виноградный и яблочный соки (на 67%), сахар (28%), мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (25%), яйца и альбумины (20%).

«Когда Украина торговала с ЕС без соглашения об ассоциации, она по многим показателям продавала туда продукции больше, чем продаёт сейчас», — добавил Ищенко.

Тарифные квоты позволяют Украине экспортировать продукцию в Европу по льготной или нулевой ставке пошлины. Поставлять товары Киев может и без использования квот, однако в таком случае необходимо будет заплатить пошлину в полном объёме.

«Срочно пересмотреть» условия соглашения

В последнее время представители политического истеблишмента Украины всё чаще критикуют соглашение об ассоциации с ЕС, в частности его экономическую часть.

Причём с подобными заявлениями выступают не только ряд оппозиционных политиков, но и некоторые провластные.

Например, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что соглашение «фактически уничтожило экономику Украины».

«Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10—15 лет», — отметил он.

В свою очередь нардеп, председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха («Слуга народа») заявил, что соглашение об ассоциации — «правильный путь» для Украины, однако подчеркнул, что условия договора необходимо «срочно пересмотреть».

В частности, парламентарий напомнил, что Киев поставляет в Европу сырьё — зерно, масло, злаки, минералы, дерево и железную руду, в то время как Евросоюз экспортирует на Украину обогреватели, электрическое оборудование, автомобили и запчасти к самолётам.

«В наших ли это интересах? Я считаю, что нет, потому что адекватный подход — это импортировать сырьё, а экспортировать продукцию. Они так и делают, а мы делаем всё наоборот», — сказал Наталуха.

Как считает Владислав Гинько, рассчитывать на то, что европейские партнёры Украины согласятся на пересмотр соглашения в той мере, в какой это могло бы быть ей интересно, не стоит.

«Если говорить о надеждах Киева на то, что они могут в Брюсселе сесть за стол переговоров, надо понимать, что происходит в Париже, Берлине. Ситуация в экономическом плане тяжёлая, воспринимается с большим пессимизмом, существуют также и политические проблемы. В такой ситуации у Европы нет ни желания, ни ресурсов, чтобы заниматься благотворительностью и зачем-то поддерживать Украину», — выразил свою позицию эксперт.

По его словам, главный вопрос заключается в том, когда в Киеве всё-таки начнут отстаивать собственные интересы, в том числе экономические.

Потеря российского рынка сбыта

В значительной степени на экономических показателях Украины сказалось и ухудшение отношений с Россией.

Стоит отметить, что до обострения отношений Москвы и Киева, последовавшего за событиями 2014 года, украинские производители могли беспрепятственно поставлять свою продукцию, в том числе сельскохозяйственную, на российский рынок.

Однако в 2015 году правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд товаров российского производства. В ответ на действия украинских коллег российское руководство было вынуждено ввести симметричные ограничения.

С тех пор списки обеих сторон, содержащие наименования запрещённых к ввозу товаров, многократно перерабатывались и дополнялись.

Также по теме Пересмотр сотрудничества: почему Киев намерен изменить Соглашение об ассоциации с ЕС Украина рассчитывает начать переговоры по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году и надеется «на дружескую поддержку...

Напомним, что по состоянию на 2013 год — до вступления в действие торговых ограничений — украинский экспорт в общем составлял $63,3 млрд, в то время как импорт — $77,0 млрд. Такие цифры приводит Государственная служба статистики Украины.

При этом уже в 2016 году экспорт снизился почти вдвое и составил $36,4 млрд, а импорт упал до $39,2 млрд.

С течением времени цифры начали расти, тем не менее показателей 2013 года не достигли: в 2019 году экспорт составил лишь $50,5 млрд, импорт — $60,8 млрд.

По словам Медведчука, результатом недружественной политики Украины в отношении России стало то, что страна каждый год теряет миллиарды долларов.

«Сложилась ситуация, когда, с одной стороны, мы не нарастили экспорт в страны ЕС, а с другой — мы потеряли около $20 млрд в год экспортного потенциала, реализации, выручки нашей продукции на территории Российской Федерации, в странах СНГ», — объяснил он.

В свою очередь, в Минэкономразвития России также оценили ущерб от ограничительных мер, введённых Киевом в отношении Москвы, — по итогам 2018 года он оценивался всего в $775 млн.

Ростислав Ищенко считает, что в перспективе России и Украине будет сложно восстановить показатели взаимной торговли, существовавшие до 2014 года, в том числе из-за того, что Москва вышла на самообеспечение по большинству позиций.

«Рынок очень просто потерять, но потом очень сложно туда вернуться. Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность и является крупным экспортёром, причём практически по всем позициям — начиная от хлеба и заканчивая курятиной, говядиной, свининой и соей. Россия — объективный конкурент Украины на мировых рынках, а свой рынок она занимает сама», — заключил эксперт.