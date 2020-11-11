Россия решила закрыть торговые представительства на Украине и в Литве

Правительство России приняло решение ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве.

Об этом сказано в соответствующем постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.