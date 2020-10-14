Путин поддержал идею снять санкции с двух украинских предприятий
- РИА Новости
Мишустин сообщил, что ранее провёл встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
«Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям, в отношении них действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идёт о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Владимир Владимирович, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции… Уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы», — сказал Мишустин.
По его словам, при этом будут в полной мере соблюдены интересы российских производителей.
«Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — ответил Путин.
Как подчеркнул президент, уровень кооперации между предприятиями двух стран был очень высоким, что приносило взаимную пользу и выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой.
«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — подчеркнул Путин.
Как уточнил в ходе совещания Мишустин, речь идёт о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате.
В начале октября Путин на встрече с Медведчуком допустил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину.
При этом он подчёркивал, что для этого необходим запрос украинских властей.