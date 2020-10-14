Путин поддержал идею снять санкции с двух украинских предприятий

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.
Путин поддержал идею снять санкции с двух украинских предприятий
  • РИА Новости

Мишустин сообщил, что ранее провёл встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям, в отношении них действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идёт о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Владимир Владимирович, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции… Уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы», — сказал Мишустин.

По его словам, при этом будут в полной мере соблюдены интересы российских производителей.

«Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — ответил Путин.

Как подчеркнул президент, уровень кооперации между предприятиями двух стран был очень высоким, что приносило взаимную пользу и выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — подчеркнул Путин. 

Как уточнил в ходе совещания Мишустин, речь идёт о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате.

В начале октября Путин на встрече с Медведчуком допустил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину.

При этом он подчёркивал, что для этого необходим запрос украинских властей.

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