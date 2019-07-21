Медведчук: соглашение об ассоциации с ЕС уничтожило экономику Украины

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом фактически уничтожило экономику страны.

По его словам, подписанное Киевом соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС «фактически уничтожило экономику» Украины.

«Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10—15 лет», — написал Медведчук.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о важности российского рынка для Украины.

В декабре депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что ЕС «надурил» Киев в вопросе экономических соглашений.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил слова парламентария.