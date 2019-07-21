Медведчук: соглашение об ассоциации с ЕС уничтожило экономику Украины
- РИА Новости
По его словам, подписанное Киевом соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС «фактически уничтожило экономику» Украины.
«Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10—15 лет», — написал Медведчук.
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