МИД Финляндии назвал ЕС крупнейшим торговым партнёром Украины

Короткая ссылка
Европейский союз стал крупнейшим торговым партнёром Украины, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Министр принимал участие в конференции по вопросам реформ на Украине, прошедшей в Торонто.
МИД Финляндии назвал ЕС крупнейшим торговым партнёром Украины
  • Reuters

По его словам, которые приводит пресс-служба финского правительства, одним из важных способов помочь Украине «справиться с трудной ситуацией» является дальнейшее укрепление сотрудничества с ЕС.

«Восточное партнёрство, ассоциация ЕС — Украина и соглашения о свободной торговле играют важную роль. Уже сейчас ЕС стал крупнейшим торговым партнёром Украины, а безвизовый режим увеличил прямые контакты граждан», — сказал министр.

Как отметил Хаависто, в Торонто затрагивались экономические перспективы и реформы, которые Украина должна провести, чтобы обеспечить устойчивый рост.

«Антикоррупционная работа, верховенство закона, сильные институты и хорошее управление также являются основой будущего Украины. За последние пять лет на Украине было проведено больше реформ, чем за предыдущие 22 года», — отметил он.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявлял о росте объёма торговли с ЕС на 40% за три года.

Он также выражал уверенность, что рынки Евросоюза не закроются для товаров с Украины

При этом в МИД Украины отмечали, что ЕС не видит для Украины возможностей интеграции в свой рынок. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить