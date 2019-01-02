Порошенко заявил о росте объёма торговли между Украиной и ЕС на 40% за три года
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«За три года действия ЗСТ (зоны свободной торговли. — RT) объём нашей торговли с ЕС вырос на 40%», — написал он.
За три роки дії ЗВТ обсяг нашої торгівлі з ЄС зріс на 40%— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 января 2019 г.
Наші наступні пріоритети у розвитку торгівлі з ЄС – це посилена митна співпраця, укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, адаптація законодавства у сфері фіто- та санітарних заходів pic.twitter.com/wjnkHCMaHn
«Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС — это усиленное таможенное сотрудничество, заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере фито- и санитарных мероприятий», — добавил он.
Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Евросоюз «надурил» Украину в вопросе экономических соглашений.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление Бондаря.