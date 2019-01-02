Порошенко заявил о росте объёма торговли между Украиной и ЕС на 40% за три года

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Украинский лидер Пётр Порошенко сообщил о росте объёма торговли между Украиной и ЕС на 40% за три года.
Порошенко заявил о росте объёма торговли между Украиной и ЕС на 40% за три года
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«За три года действия ЗСТ (зоны свободной торговли. — RT) объём нашей торговли с ЕС вырос на 40%», — написал он.

«Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС — это усиленное таможенное сотрудничество, заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере фито- и санитарных мероприятий», — добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Евросоюз «надурил» Украину в вопросе экономических соглашений.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление Бондаря.

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