Порошенко заявил о росте объёма торговли между Украиной и ЕС на 40% за три года

Украинский лидер Пётр Порошенко сообщил о росте объёма торговли между Украиной и ЕС на 40% за три года.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«За три года действия ЗСТ (зоны свободной торговли. — RT) объём нашей торговли с ЕС вырос на 40%», — написал он.

За три роки дії ЗВТ обсяг нашої торгівлі з ЄС зріс на 40%



Наші наступні пріоритети у розвитку торгівлі з ЄС – це посилена митна співпраця, укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, адаптація законодавства у сфері фіто- та санітарних заходів pic.twitter.com/wjnkHCMaHn — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 января 2019 г.

«Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС — это усиленное таможенное сотрудничество, заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере фито- и санитарных мероприятий», — добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Евросоюз «надурил» Украину в вопросе экономических соглашений.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление Бондаря.