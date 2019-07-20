Бойко заявил о важности российского рынка для Украины

Короткая ссылка
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил о важности российского рынка для Украины.
Бойко заявил о важности российского рынка для Украины
  • © РИА Новости

«И рынок России для нас важен, и рынок Евросоюза важен. И, пожалуй, самый действенный механизм будет... после завершения, надеюсь, в скором времени военных действий в Донбассе, начать восстанавливать экономику, то, что мы делали, когда поехали на переговоры в Россию», — цитирует РИА Новости Бойко.

По его словам, совместное подписание и Россией, и ЕС соглашения об ассоциации с Украиной «было бы реальным выходом для того, чтобы восстановить и тот, и другой рынок».

«Мы практически потеряли его (рынок России. — RT), почему и проводили переговоры, чтобы вернуть наши товары на рынок России», — отметил политик.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые состоялись весной этого года

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить