Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

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RT
Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года. Текст интервью размещён на сайте Кремля.
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
  • kremlin.ru

По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась. Он добавил, что прошедшее на Украине голосование «было явно протестным».

«Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это всё люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования», — сказал он.

В ходе беседы Путин отметил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о готовности сделать всё для урегулирования кризисной ситуации. Вместе с этим после избрания стал утверждать, что не считает возможным вести прямые переговоры с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

Ранее Путин заявил, что Москва будет готова улучшить отношения и начать конструктивный диалог с Киевом после того, как новый лидер страны Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал шансы действующего украинского лидера добиться мира на юго-востоке страны.

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