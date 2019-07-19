Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
- kremlin.ru
По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась. Он добавил, что прошедшее на Украине голосование «было явно протестным».
«Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это всё люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования», — сказал он.
В ходе беседы Путин отметил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о готовности сделать всё для урегулирования кризисной ситуации. Вместе с этим после избрания стал утверждать, что не считает возможным вести прямые переговоры с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.
Ранее Путин заявил, что Москва будет готова улучшить отношения и начать конструктивный диалог с Киевом после того, как новый лидер страны Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал шансы действующего украинского лидера добиться мира на юго-востоке страны.