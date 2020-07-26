СЕ намерен способствовать участию украинцев в демократическом процессе принятия решений в стране
- AFP
Как уточняется в документе, речь идёт о проекте под названием «Содействие участию граждан в демократическом процессе принятия решений на Украине».
«Совет Европы находится в поиске 30 подрядчиков (при условии, что достаточное количество заявок будет соответствовать нижеуказанным критериям) для поддержки реализации проекта... в области гражданского участия», — говорится в тексте.
Так, в задачи подрядчиков войдёт юридическое и политическое консультирование участников инициативы, проведение оценки существующих правовых актов, составление руководящих принципов и рекомендаций в области гражданского участия.
Кроме того, предполагается работа по подготовке представителей государственных органов и гражданского общества. В частности, в тендерной документации упоминается необходимость разработки игрового тренинга UCHANGE 2.0 для разных целевых групп пользователей.
Подать заявку на участие в конкурсе могут лица с высшим образованием, соответствующим опытом работы, знанием украинского языка и законодательства страны.
«Предварительно прошедшие отбор подрядчики, помимо прочего, должны обеспечить, чтобы предоставляемые ими услуги соответствовали самым высоким профессиональным и академическим стандартам», — уточняется в тексте.
Сумма вознаграждения за услуги специалистов не должна превышать €55 тыс.
Ранее сообщалось о намерении Еврокомиссии выделить до €12,5 млн на укрепление гражданского общества на Украине.
Инициатива преследовала цель улучшить ситуацию в области управления, прав человека и культурного развития в стране.