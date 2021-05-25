«Идеология меняется быстро»: США намерены распространять «американские ценности» на Украине через фестивали

Госдепартамент США намерен выделить до $100 тыс. на организацию фестивалей на Украине с целью распространения «американских ценностей». С описанием гранта ознакомился RT. Как отмечается в документе, развлекательные проекты должны продвигать «демократические» и экономические реформы в стране, а также способствовать укреплению американо-украинских связей. Однако опрошенные RT эксперты считают, что таким образом Госдеп навязывает жителям Украины свою идеологию.

Соединённые Штаты планируют распространять «американскую культуру и ценности» на Украине с помощью фестивалей. Для этих целей Госдепартамент выделит грант в размере до $100 тыс.

«Отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве приглашает украинские некоммерческие негосударственные организации подавать заявки на финансирование для освещения и продвижения американской культуры и ценностей в рамках фестивалей на Украине», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Отмечается, что фестивали могут проходить в формате выставок, кинопоказов или кулинарных шоу. Они могут включать спортивные мероприятия, а также события в сфере моды, науки и технологий, образования.

Особое внимание в Госдепе намерены уделить проектам, которые при наличии «существенной составляющей американской культуры» будут решать определённые «стратегические задачи». В частности, они должны продвигать «демократические реформы» — борьбу с коррупцией, верховенство права и гражданского общества, а также экономические преобразования, в том числе связанные с энергетической безопасностью.

Кроме того, проекты должны «углубить понимание украинцами американской культуры и ценностей», отмечается в документе.

В американском ведомстве также отдадут предпочтение тем предложениям, которые будут способствовать «тесному взаимодействию жителей США и Украины» как в процессе самих мероприятий, так и после их окончания — в частности, во время проведения семинаров и мастер-классов.

Помимо этого, потенциальным грантополучателям предстоит обосновать, как их проекты помогут реализовать цели Вашингтона.

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«Организации, подающие заявки, должны быть готовы предоставить информацию, каким образом американские граждане или аспекты американской культуры и ценностей, задействованные в их программе, способствуют достижению этих целей», — сообщается в описании.

Соединённые Штаты активно запускают различные инициативы, направленные на продвижение на Украине «американских ценностей».

Так, в мае Госдепартамент объявил о готовности предоставить $1,9 млн на «развитие науки». При этом грант предполагал не только поддержку специалистов, но и укрепление роли «американских ценностей» на Украине.

А в апреле стало известно о планах США потратить до $120 тыс. на программу по изучению английского языка, в которой будут задействованы граждане Украины в возрасте от 13 до 20 лет. Как следует из описания, во время занятий для участников проведут «мероприятия, относящиеся к американской культуре», в том числе отметят с ними такие праздники, как День благодарения и 4 июля.

Для демонстрации «многообразия американского общества» более широкой аудитории в прошлом году Госдеп предложил провести на Украине кинофестиваль. На его организацию украинским НКО выделили $100 тыс.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Гранты «поставлены на поток»

Как пояснил в беседе с RT научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, гранты по продвижению «американских ценностей» на Украине — это «последовательная американская политика», которая проводится в течение последних 30 лет.

«Это не первый и не последний случай выдачи подобного гранта. Вместе с тем важно, что американцы, если дают на что-то деньги, впоследствии требуют жесточайший отчёт. За каждый доллар украинская сторона должна будет отчитаться: как прошли мероприятия, какая была куплена вода и стаканчики для мероприятия. Всё будет потрачено по назначению — в этом и заключается «эффективность» американской «гуманитарной политики», — рассказал эксперт.

Специалист отмечает, что в текущих политических реалиях «американцы выделяют деньги и на эти деньги меняется сознание людей», при этом такой подход «на Украине продолжает поощряться».

«Этот грант говорит о том, что нужно всё больше продавливать «американские ценности». Это всё целенаправленные, конкретные шаги. Не нужно ждать, как все говорят, смены поколения — что якобы за одно поколение сменится идеология. Идеология меняется быстро, а посредством именно таких грантов можно получить быстрые механизмы по изменению сознания людей. Пусть сумма и маленькая, но ведь эта сумма, плюс ещё сумма, ещё и ещё», — говорит Бредихин.

Как пояснил в интервью RT депутат Госдумы Руслан Бальбек, Госдепартамент США «поставил на поток» выделение грантов своим сторонникам в странах СНГ. А Украине, по его словам, уделяют больше внимания как государству, якобы «пострадавшему от действий России».

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«Я не верю в заявления про распространение американских ценностей. Это самая настоящая скупка союзников — что называется, оптом», — считает Бальбек.

Украина в данный момент сталкивается с более серьёзными проблемами: нереализованные реформы, нерешённый конфликте в Донбассе. Однако даже в такой ситуации Вашингтон продолжает нанимать людей и продвигать в стране свою идеологию, отмечает парламентарий.

«Эффективней работать с разветвлённой сетью «грантоедов»: они искренне будут стараться, чтобы получить следующий транш», — подчеркнул Бальбек.

С ним соглашается политолог и экономист Александр Дудчак: «Это процесс профилактики общего восприятия США в том ключе, который уже давно навязан Украине. Мы видим пример работы по созданию привлекательного образа государства. Это продвигается именно такими путями — через фестивали, акции, фотовыставки, круглые столы».