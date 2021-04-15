США планируют запуск новой программы против коррупции на Украине

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Ксения Калинкина
В Агентстве США по международному развитию (USAID) планируют запуск новой программы по борьбе с коррупцией на Украине. Об этом говорится в опубликованном агентством запросе на получение информации от сторон, заинтересованных в участии в инициативе. RT ознакомился с документом.
США планируют запуск новой программы против коррупции на Украине
  • Reuters

«Ориентировочная цель этой возможной инициативы — оказание технической поддержки и расширение возможностей государства и заинтересованных субъектов по осуществлению на Украине реформ в области борьбы с коррупцией, цифровизации и надлежащего управления», — уточняется в тексте.

Так, через опубликованный запрос представители USAID задали ряд вопросов потенциальным подрядчикам.

В частности, в американском агентстве поинтересовались, каковы главные трудности с точки зрения профилактики коррупции на Украине, какие украинские институты могли бы наиболее оптимальным образом обеспечить результативность борьбы с ней, а также в какие сферы USAID стоило бы инвестировать средства для достижения ощутимых результатов в плане противодействия коррупции.

Кроме того, в USAID спросили, какие меры можно принять, чтобы повысить уровень доверия жителей Украины к ведомствам, вовлечённым в борьбу с преступлениями коррупционной направленности, и как агентство могло бы помочь представителям гражданского общества и негосударственных структур в борьбе с коррупцией.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен активизировать отношения с Украиной для оказания помощи Киеву в борьбе с коррупцией и проведении реформ. Об этом говорилось в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

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