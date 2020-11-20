США планируют новую программу по реформированию финсектора Украины
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В USAID отметили, что будущая инициатива «посодействует поддержанию экономического роста и снижению коррупции на Украине».
Работа подрядчиков будет направлена на дальнейшее преобразование финансового сектора страны «в систему, которая не допускает отмывания денег, поощряет накопление сбережений и инвестиции», а также «предоставляет необходимые услуги и финансовые инструменты потребителям с тем, чтобы они могли лучшим образом управлять своим бизнесом и жизнью», добавили в агентстве.
В рамках подготовки к запуску проекта представители USAID обратились к заинтересованным в участии в нём организациям с просьбой отправить заявки, в которых должна содержаться информация об их опыте и возможностях.
«Задача запроса о поиске потенциальных исполнителей — провести исследование рынка и собрать письменные данные о возможностях квалифицированных организаций, у которых есть опыт проведения реформ финансового сектора», — уточняется в документе.
Реализация новой инициативы, как предполагается, может занять несколько лет.
Ранее сообщалось о намерении USAID выделить дополнительные $3 млн на программу «Трансформация финансового сектора» на Украине и продлить срок её действия на восемь месяцев — до 27 августа 2021 года.
Новая программа, о которой идёт речь в документе американского агентства, будет основана на достижениях текущей.