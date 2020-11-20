США планируют новую программу по реформированию финсектора Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможность запуска новой программы, направленной на реформирование финансового сектора Украины. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В USAID отметили, что будущая инициатива «посодействует поддержанию экономического роста и снижению коррупции на Украине».



Работа подрядчиков будет направлена на дальнейшее преобразование финансового сектора страны «в систему, которая не допускает отмывания денег, поощряет накопление сбережений и инвестиции», а также «предоставляет необходимые услуги и финансовые инструменты потребителям с тем, чтобы они могли лучшим образом управлять своим бизнесом и жизнью», добавили в агентстве.

В рамках подготовки к запуску проекта представители USAID обратились к заинтересованным в участии в нём организациям с просьбой отправить заявки, в которых должна содержаться информация об их опыте и возможностях.

«Задача запроса о поиске потенциальных исполнителей — провести исследование рынка и собрать письменные данные о возможностях квалифицированных организаций, у которых есть опыт проведения реформ финансового сектора», — уточняется в документе.

Реализация новой инициативы, как предполагается, может занять несколько лет.

Ранее сообщалось о намерении USAID выделить дополнительные $3 млн на программу «Трансформация финансового сектора» на Украине и продлить срок её действия на восемь месяцев — до 27 августа 2021 года.

Новая программа, о которой идёт речь в документе американского агентства, будет основана на достижениях текущей.