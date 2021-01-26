США выделят средства на «укрепление связей» со Словенией

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США выделит до $100 тыс. словенским неправительственным организациям на реализацию проектов, направленных на «укрепление связей» между Любляной и Вашингтоном. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США выделят средства на «укрепление связей» со Словенией
  • Reuters

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Инициатива, как отмечается в документе, поможет жителям Словении лучше понять особенности культуры и политики, а также ценности Соединённых Штатов.

«Отвечающие требованиям темы для проектов определены широко, чтобы охватывать вопросы демократии и прав человека, безопасности и обороны, а также развития экономики и предпринимательства», — следует из текста.

В частности, американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам работу по направлениям, предполагающим развитие независимых СМИ в Словении, укрепление трансатлантического сотрудничества, энергетической и кибербезопасности, а также продвижение идей борьбы с коррупцией, цифровизации и верховенства права.

Размер одного гранта, как правило, варьируется в пределах от $3 тыс. до $5 тыс., при этом в исключительных случаях сумма может достигать $10 тыс.

Курировать ход инициативы будет посольство США в Любляне.

Подать заявку на участие в проекте могут образовательные учреждения и исследовательские институты, а также некоммерческие и неправительственные организации, учреждённые в Словении.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможность реализовать программу реорганизации системы высшего образования в Косове.

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