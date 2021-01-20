США изучают возможность запуска программы по изменению системы высшего образования в Косове

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Ксения Калинкина
Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможность реализовать в Косове программу реорганизации системы высшего образования. Об этом говорится в соответствующем запросе агентства на получение информации, с текстом которого ознакомился RT.
США изучают возможность запуска программы по изменению системы высшего образования в Косове
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  • © USAID - US Agency for International Development

Как следует из документа, одна из целей планируемой программы заключается в «расширении возможностей» участия жителей Косова в экономической жизни государства. В первую очередь речь идёт о молодёжи частично признанной республики.

«Наша деятельность будет способствовать всеобъемлющему и широкомасштабному росту экономики Косова посредством более эффективного согласования навыков молодёжи с потребностями рынка. Кроме того, эта деятельность поможет создать пространство для активного и конструктивного вовлечения молодёжи в демократические процессы, а также будет содействовать социальному единству страны», — говорится в тексте.

В USAID предположили, что для достижения поставленных задач необходимо определить, чем вызваны существующие в стране проблемы и создать условия для поиска «уникальных и инновационных» методов их устранения.

Так, в рамках подготовительного этапа в USAID составили список вопросов и обратились к заинтересованным сторонам — потенциальным подрядчикам — с предложением дать на них ответы.

В частности, в агентстве поинтересовались, как можно укрепить связи между научным сообществом, властями, некоммерческими организациями и частным сектором, чтобы «превратить систему высшего образования в драйвер экономики Косова».

Кроме того, вопросы американской стороны касаются того, на каких аспектах системы высшего образования Косова следует сосредоточиться «с политической точки зрения» и кто из представителей бизнеса и промышленности республики «с большей вероятностью будет сотрудничать с USAID» для повышения уровня преподавания в вузах.

Ранее сообщалось, что USAID изучает возможность выделения в течение пяти лет до $5 млн на развитие институтов гражданского общества в Косове.

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