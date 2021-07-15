США выделят $5 млн на работу с молодёжью в Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить $5 млн на вовлечение молодёжи Армении «в продвижение демократических принципов и практик в обществе». Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как следует из документа, в течение нескольких последних лет армянская молодёжь достаточно активно участвовала в том числе в политической жизни страны.

Так, особенно ярко подобное участие проявилось в ходе так называемой «Бархатной революции» в республике в 2018 году, когда премьер-министром страны стал оппозиционный политик Никол Пашинян (в настоящее время — исполняющий обязанности главы кабмина Армении).

Однако в настоящее время, как говорится описании гранта, вовлечённость жителей Армении в вопросы, связанные с политикой, в основном представлена возможностью принимать участие в голосовании, публично критиковать власть или не повиноваться ей.

По мнению американских специалистов, в стране сформировалась необходимость информировать общественность о работе тех институтов, с помощью которых она могла бы выражать свои взгляды или недовольство.

Так, говоря о своей новой инициативе, в USAID отмечают, что она направлена на вовлечение молодёжи Армении «в коллективные действия, чтобы... влиять на государственную политику и привлекать правительство к ответственности».

«Цель мероприятия — вовлечь молодёжь (в возрасте от 10 до 29 лет) в продвижение демократических принципов и практик в армянском обществе посредством: первое — развития гражданских навыков и чувства гражданской ответственности у молодёжи в рамках системы формального образования; второе — создания возможностей для гражданского участия молодёжи через программы неформального образования, и третье — развития благоприятной среды для гражданского участия молодёжи», — уточняется в тексте.

Эта деятельность, полагают в американском агентстве, привьёт молодым людям и девушкам чувство ответственности, «необходимое гражданам в демократическом обществе», и позволит им активно участвовать в гражданских инициативах, «направленных на поддержку демократических институтов» в Армении.

На работу в рамках инициативы USAID готово выделить до $5 млн.

Ранее сообщалось о планах USAID продолжить работу по «укреплению гражданского общества» в Армении.