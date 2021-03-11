Госдеп США займётся «укреплением» прав трудящихся в Армении

Госдепартамент США планирует выделить $900 тыс. на реализацию мер, направленных на «укрепление» прав трудящихся в Армении. В частности, речь идёт об обеспечении прав армян на забастовки, заключение коллективных договоров, а также о повышении роли профсоюзов. RT ознакомился с описанием гранта.

Как отмечается в документе, жители Армении в недостаточной степени осведомлены о своих трудовых правах. Кроме того, немногое им известно и о том, какое значение в вопросе защиты этих прав имеют профсоюзы.



По мнению представителей Бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда — именно оно будет курировать ход соответствующей инициативы — в настоящее время служащие учреждённых в Армении организаций нуждаются в проведении институциональных реформ в сфере занятости, а также в том, чтобы об их правах чаще напоминали правительству и работодателям.

«Реализация реформ, заявленных во время революции («Бархатной революции» 2018 года, в результате которой премьер-министром Армении стал Никол Пашинян. — RT), имеет особенно важное значение сейчас, в условиях нарастающих опасений о том, что Россия, воспользовавшись случаем, получит возможность оказывать влияние на гражданское общество и препятствовать осуществлению демократических реформ», — уточняется в тексте.

Так, в американском ведомстве отметили, что если граждане республики вместе с организациями гражданского общества будут более компетентны в области трудового законодательства, им будет проще выявлять нарушения в сфере труда и подавать жалобы в соответствующие органы.

«Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда принимает заявки по проекту с бюджетом в размере $900 тыс., нацеленному на обеспечение того, чтобы трудящиеся и их организации знали о своих правах..., а также могли эффективно отстаивать позицию и интересы трудящихся в отношениях с государством и работодателем», — говорится в документе.

Предполагается, что финансируемая США программа позитивно скажется на повышении потенциала профсоюзных активистов Армении, обеспечит контроль за выполнением международно признанных трудовых норм в республике на местном уровне, а также поддержит предлагаемые реформы.

Подать заявку на участие в конкурсе на получение гранта, среди прочих, могут американские и иностранные коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, международные организации и учреждения высшего образования.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента выделить $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана.