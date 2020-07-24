США профинансируют развитие трудового законодательства Армении

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Ксения Калинкина
США планируют выделить до $2 млн на поддержку развития трудового законодательства Армении. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.
США профинансируют развитие трудового законодательства Армении
  • © Nir Alon
  • globallookpress.com

Как уточняется в документе, отвечать за реализацию проекта будет Бюро международных трудовых отношений (при Министерстве труда США), в задачи которого входит в том числе «способствование созданию справедливой глобальной среды для работников как в США, так и по всему миру».

Инициатива предполагает заключение одного соглашения о сотрудничестве с целью «повышения эффективности» в вопросах соблюдения и продвижения властями трудового законодательства и норм, соответствующих международным трудовым стандартам, в одном или нескольких секторах экономики.

Подать заявку на участие в конкурсе могут американские коммерческие, некоммерческие и религиозные организации, государственные и частные высшие учебные заведения, а также публичные международные организации и зарубежные госорганизации.

Ранее сообщалось о планах США выделить более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении

Средства, как уточнялось, должны были быть направлены на повышение устойчивости населения Армении «к негативному влиянию».

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