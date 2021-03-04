США займутся укреплением сотрудничества с Арменией

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США выделит $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США займутся укреплением сотрудничества с Арменией
  • РИА Новости

Как уточняется в документе, средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют «развитию взаимодействия» двух стран.

«Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», — отмечается в тексте.

В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей Соединённых Штатов и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе — речь помимо прочего идёт о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана.

Кроме того, деятельность будущих подрядчиков может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, «демократии, гражданского общества и верховенства права» в стране.

На реализацию инициативы, которую будет курировать посольство США в Ереване, планируют выделить до $150 тыс.

В феврале 2020 года сообщалось о планах Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США выделить более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении.

В августе также стало известно и о намерении Европейской комиссии выделить €2 млн на укрепление организаций гражданского общества в стране. В качестве одной из целей проекта было заявлено дальнейшее «развитие демократии» в республике.

Напомним, в конце февраля текущего года сторонники и оппоненты премьер-министра Армении Никола Пашиняна приняли участие в массовых митингах в Ереване. В ходе протестных мероприятий стороны не смогли избежать столкновений.

Причиной конфликта, развернувшегося в столице страны, стало противостояние Пашиняна и Генерального штаба Вооружённых сил Армении.

Ранее премьер уволил заместителя начальника ведомства Тирана Хачатряна, после чего Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна. Впоследствии глава кабмина обвинил военных в попытке устроить переворот.

В свою очередь, президент страны Армен Саркисян отказался подписывать ходатайство Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна.

Подробнее о происходящем в республике — в материале RT.

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