США займутся укреплением сотрудничества с Арменией
- РИА Новости
Как уточняется в документе, средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют «развитию взаимодействия» двух стран.
«Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», — отмечается в тексте.
В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей Соединённых Штатов и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе — речь помимо прочего идёт о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана.
Кроме того, деятельность будущих подрядчиков может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, «демократии, гражданского общества и верховенства права» в стране.
На реализацию инициативы, которую будет курировать посольство США в Ереване, планируют выделить до $150 тыс.
В феврале 2020 года сообщалось о планах Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США выделить более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении.
В августе также стало известно и о намерении Европейской комиссии выделить €2 млн на укрепление организаций гражданского общества в стране. В качестве одной из целей проекта было заявлено дальнейшее «развитие демократии» в республике.
Напомним, в конце февраля текущего года сторонники и оппоненты премьер-министра Армении Никола Пашиняна приняли участие в массовых митингах в Ереване. В ходе протестных мероприятий стороны не смогли избежать столкновений.
Причиной конфликта, развернувшегося в столице страны, стало противостояние Пашиняна и Генерального штаба Вооружённых сил Армении.
Ранее премьер уволил заместителя начальника ведомства Тирана Хачатряна, после чего Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна. Впоследствии глава кабмина обвинил военных в попытке устроить переворот.
В свою очередь, президент страны Армен Саркисян отказался подписывать ходатайство Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна.
Подробнее о происходящем в республике — в материале RT.