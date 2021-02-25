Генштаб Армении потребовал отставки правительства, Пашинян обвинил военных в попытке госпереворота

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Роман Шимаев
В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки правительства республики во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, поскольку те «не в состоянии принимать адекватные решения». В свою очередь, Пашинян обвинил Генштаб ВС Армении в попытке устроить военный переворот и призвал своих сторонников выйти на улицы. При этом он уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. RT ведёт текстовую трансляцию о последних событиях в Армении.
Генштаб Армении потребовал отставки правительства, Пашинян обвинил военных в попытке госпереворота
  • РИА Новости
  • © Тимур Батыршин
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  • 25 февраля 2021

    Между тем перед Домом правительства Армении собираются протестующие и сотрудники правоохранительных органов.

  • Наряду с этим Никол Пашинян сообщил, что освободил от должности главу Генштаба Армении Оника Гаспаряна.

    «Мы находимся в сложной ситуации, я вчера и сегодня принял решение освободить от должности первого заместителя начальника Генштаба и начальника Генштаба, то есть я подписал документы, после чего последовало заявление Генштаба, в котором военные требуют моей отставки», — сказал Пашинян.

    Как сообщает Sputnik Армения, президент Армении Армен Саркисян получил заявление об увольнении Гаспаряна, но под этим документом не поставлена подпись.

  • В свою очередь, Никол Пашинян охарактеризовал произошедшее «как попытку военного переворота» и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване.

    «Я уверен, что вы уже в курсе определённых событий. Вы знаете по моему посту о том, что я вас всех — сторонников революции, всех сторонников власти — приглашаю на площадь Республики прямо сейчас», — заявил премьер-министр Армении в ходе прямого эфира в Facebook.

  • Представители Генштаба Армении также заявили, что действующие власти страны продемонстрировали свою неспособность принимать адекватные решения в нынешний судьбоносный и кризисный момент.

    «Вооружённые силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел. Вооружённые силы Армении с честью выполнили свой долг, бок о бок с народом дрались с врагом. Неэффективное управление действующих властей и серьёзнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели», — пояснили военные.

    Вдобавок в Генштабе предостерегли правительство Армении от применения силы против народа: «Армия всегда была с народом, как и народ — с армией».

  • Утром 25 февраля Генеральный штаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки правительства республики во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Причина — увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.

  • Добрый день, уважаемые читатели RT. Мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям в Армении.

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