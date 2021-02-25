Генштаб Армении потребовал отставки правительства, Пашинян обвинил военных в попытке госпереворота

В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки правительства республики во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, поскольку те «не в состоянии принимать адекватные решения». В свою очередь, Пашинян обвинил Генштаб ВС Армении в попытке устроить военный переворот и призвал своих сторонников выйти на улицы. При этом он уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. RT ведёт текстовую трансляцию о последних событиях в Армении.

РИА Новости

© Тимур Батыршин