Палатки у здания парламента и конфликт Пашиняна с Генштабом: что известно о ситуации в Армении
- Reuters
- © Hayk Baghdasaryan
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора российский лидер призвал все стороны конфликта к сдержанности.
«Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 февраля в Армении прошли акции протеста сторонников и противников Пашиняна. Поводом для обострения обстановки в стране послужили слова Пашиняна, сказанные им в интервью армянскому порталу 1in.am. Премьер заявил, что якобы использовавшиеся в ходе военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». На уточняющий вопрос журналиста, бывает ли такое, премьер ответил: «Не знаю».
Таким образом Пашинян прокомментировал заявление экс-президента республики Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона должна была использовать «Искандеры» в первые дни конфликта в Карабахе.
На слова премьера отреагировал первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян, назвав заявление Пашиняна «несерьёзным». При этом в Минобороны республики заявили, что имела место информационная провокация, и журналисты вырвали слова замглавы Генштаба из контекста.
Позже президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил Тирана Хачатряна, а утром 25 февраля глава правительства объявил о намерении провести реформу национальных вооруженных сил.
На заявление Пашиняна отреагировало Минобороны России, у которого слова премьера Армении вызвали недоумение.
«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтверждённым в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах Вооружённых сил Республики Армения», — заявили в ведомстве.
В Министерстве допустили, что Пашиняна ввели в заблуждение и он использовал неточную информацию.
«Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своем классе», — подчеркнули в Минобороны.
В ответ на действия Пашиняна 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьера и всего правительства. По мнению военных, кабмин не способен принимать «адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».
В свою очередь, Пашинян назвал действия военных попыткой переворота и призвал своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана. На фоне произошедших событий он также объявил о решении отправить в отставку начальника Генштаба и его первого заместителя.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян
- AFP
- © Tigran MEHRABYAN
Позже премьер республики вышел к своим сторонникам, собравшимся в центре города, и заявил, что его отставка не решит проблему. Сложившуюся ситуацию он назвал «эмоциональной реакцией военных», напомнив, что вооружённые силы республики «подчиняются народу Армении и премьер-министру».
После этого сторонники Пашиняна прошли по улицам Еревана. Сам Пашинян заявил, что не допускает возможность гражданских столкновений в республике. Вместе с тем в Ереване собрались сторонники «Движения за спасение родины», поддерживающие требования военных.
Противники премьера призвали проводить бессрочные акции протеста возле здания парламента, огородили проезжую часть и установили палатки на одном из центральных проспектов города.
В МИД России назвали события в стране её внутренним делом. Пресс-секретарь президента РФ высказал схожую точку зрения, отметив, что в Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении.
Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном обстановку в республике.
«Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы выполнения в Нагорном Карабахе задач российским миротворческим контингентом, обстановку в Республике Армения, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.
Вместе с тем служба национальной безопасности Армении призвала граждан страны не прибегать к провокациям. В спецслужбе напомнили, что противоправные действия «получат адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов».
В свою очередь, депутаты оппозиционных парламентских фракций заявили, что собираются инициировать внеочередное заседание для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.
- «Для содействия решению гуманитарных вопросов»: Путин подписал указ о создании межведомственного центра по Карабаху
- «Остановлены все виды боевых действий»: командующий российскими миротворцами рассказал о стабилизации в Карабахе
- «Обеспечивает безопасность при возвращении беженцев»: Минобороны приступило к созданию гуманитарного центра в Карабахе