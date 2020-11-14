«Остановлены все виды боевых действий»: командующий российскими миротворцами рассказал о стабилизации в Карабахе

Глава российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов отметил, что обстановка в регионе стабилизируется, полностью прекращены все боевые действия. По его словам, российские военные завершат развёртывание наблюдательных постов в Карабахе 14 ноября. Ранее стало известно, что Баку и Ереван обменялись телами погибших в ходе обострения. Процесс прошёл при посредничестве российских миротворцев.

Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что соглашение о прекращении огня выполняется в полном объёме.

«Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется», — сказал Мурадов.

Он также рассказал, что российские военные завершат развёртывание наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 14 ноября.

«Основу миротворческого контингента ВС РФ составляет 15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа... Она сегодня полностью завершает развёртывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения», — пояснил генерал-лейтенант.

Командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал о текущей ситуации

Напомним, что 10 ноября начало действовать соглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

Согласно документу, стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.

Как сообщали в Минобороны, численность группировки российских миротворцев в регионе должна составить 1960 военных. Согласно указу Владимира Путина, ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе должна проводиться не реже двух раз в год.

14 ноября стало известно, что Азербайджан и Армения при посредничестве российских миротворцев обменялись телами погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

«При посредничестве и участии российских миротворческих сил... тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боёв вокруг города Шуши», — отметили в ведомстве.

Азербайджанская сторона выразила благодарность Министерству обороны России и российскому министру обороны Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.

Ранее о начале передачи тел погибших также заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

«Сегодня в соответствии с заранее достигнутыми договорённостями стартовал процесс обмена телами погибших», — написал он в Facebook. Арутюнян также уточнил, что обмен проходит при координации миротворческой миссии России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что договорённости по присутствию российских миротворцев в зоне карабахского конфликта создают условия для обеспечения прав беженцев, а также способствуют тому, чтобы ситуация «успокоилась и перешла в созидательное русло».

Также по теме «Для содействия решению гуманитарных вопросов»: Путин подписал указ о создании межведомственного центра по Карабаху Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. В...

Министр выразил уверенность, что нынешнее соглашение по Нагорному Карабаху будет выполняться, а также отметил, что, в отличие от предыдущих, договорённости, достигнутые при участии российской стороны, предполагают реальный механизм мониторинга ситуации в регионе.

Межведомственный центр по Карабаху

Президент России Владимир Путин 13 ноября подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

В число задач, которые предстоит решать центру, войдёт содействие возвращению беженцев и восстановлению инфраструктуры региона, а также помощь Баку и Еревану в их взаимодействии с международными гуманитарными организациями.

Наряду с этим центр будет отвечать за обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов Карабаха, пострадавшим от военных действий.

О необходимости создания центра помощи жителям региона Владимир Путин заявил 13 ноября в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. Во встрече также принимали участие глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников и руководитель МЧС Евгений Зиничев.

Глава государства отметил, что совместное заявление по Нагорному Карабаху позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию в регионе, а также выразил надежду, что более не придётся употреблять словосочетание «нагорнокарабахский конфликт».