Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
В состав центра входят представители МЧС России, МИД, ФСБ и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
«Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации», — говорится в указе.
Отмечается, что центр создан в целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Карабахе.
Ранее Путин провёл совещание по Нагорному Карабаху, в котором приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников и глава МЧС Евгений Зиничев.