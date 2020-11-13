Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В состав центра входят представители МЧС России, МИД, ФСБ и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

«Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации», — говорится в указе.

Отмечается, что центр создан в целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Карабахе.

Ранее Путин провёл совещание по Нагорному Карабаху, в котором приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников и глава МЧС Евгений Зиничев.