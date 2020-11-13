Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин заявил, что за время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 4 тыс. человек, в том числе мирные жители, ещё 8 тыс. получили ранения.
Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв превысило 4 тыс. человек, раненых свыше 8 тыс. человек»

По словам президента, количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч.

«Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание «нагорнокарабахский конфликт», надеюсь, что скоро перейдём к обсуждению других вопросов», — выразил надежду президент.

В совещании участвуют министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников и глава МЧС Евгений Зиничев.

Ранее в Минобороны заявили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня.

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