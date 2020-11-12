Российские миротворцы начали отслеживать ситуацию в Карабахе

В Минобороны России заявили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договорённостей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха», — сказал он.

По словам Конашенкова, в настоящий момент режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год.

10 ноября в Минобороны заявили, что Россия отправляет в регион 1960 миротворцев и 470 единиц техники.