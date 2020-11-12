Российские миротворцы начали отслеживать ситуацию в Карабахе

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня.
Российские миротворцы начали отслеживать ситуацию в Карабахе
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договорённостей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха», — сказал он.

По словам Конашенкова, в настоящий момент режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год.

10 ноября в Минобороны заявили, что Россия отправляет в регион 1960 миротворцев и 470 единиц техники. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить