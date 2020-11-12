Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год

Короткая ссылка
RT
Российский лидер Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год
  • Reuters

«Министерству обороны Российской Федерации производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники — по мере выработки ресурса и технической необходимости», — говорится в документе.

Указ «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» вступает в силу со дня его подписания — 10 ноября.

Группировка российских миротворцев в Карабахе составит 1960 военных. 

Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов для контроля соблюдения договорённостей.

Как заявляли в Минобороны, Россия отправляет в регион 1960 миротворцев и 470 единиц техники. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить