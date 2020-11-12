Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год

Российский лидер Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Министерству обороны Российской Федерации производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники — по мере выработки ресурса и технической необходимости», — говорится в документе.

Указ «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» вступает в силу со дня его подписания — 10 ноября.

Группировка российских миротворцев в Карабахе составит 1960 военных.

Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов для контроля соблюдения договорённостей.

Как заявляли в Минобороны, Россия отправляет в регион 1960 миротворцев и 470 единиц техники.