Россия развернёт в Карабахе 16 наблюдательных постов

Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов для контроля соблюдения договорённостей между Арменией и Азербайджаном, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российских Вооружённых сил Сергей Рудской.

«Возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения», — цитирует его Интерфакс.

Российские миротворцы будут размещены в регионе в зонах ответственности «Юг» и «Север».

Первая из них включает территории, примыкающие к населённым пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин, а вторая — северные части Тертерского и Агдамского районов и населённый пункт Мардакерт.

Ранее российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.