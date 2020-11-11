Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Сергей Рудской.
«На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооружённых сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз «Лысогорский» с выставлением временных наблюдательных постов», — цитирует его ТАСС.
Рудской добавил, что подразделения 1-го миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни совершили 300-километровый марш. Отмечается, что они завершают сосредоточение в районе населённого пункта Горис.
Ранее сообщалось, что российские миротворцы, прибывшие в Армению, выдвинулись в район Нагорного Карабаха.