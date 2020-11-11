Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Карабахе

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Российские миротворцы, которые ранее прибыли в Армению, выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Карабахе
  • Reuters

«Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», — цитирует ТАСС Минобороны России.

Отмечается, что в общей сложности в зону нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы, которые прибыли в Армению, приготовились к маршу в район размещения в Нагорном Карабахе.

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