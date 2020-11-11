В Минобороны рассказали о переброске миротворцев в Карабах

Российские миротворцы, которые прибыли в Армению, приготовились к маршу в район размещения в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что в Армению прибыли уже 20 самолётов Ил-76 с военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады.

«Для совершения марша техника и вооружение прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах. После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач», — говорится в сообщении военного ведомства.

На данный момент в Армению доставлено более 400 военнослужащих, бронеавтомобили, средства связи, бронетранспортёры.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян выразил России благодарность за размещение миротворческих сил в Нагорном Карабахе.