В Армении поблагодарили Россию за ввод миротворцев в Карабах

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Министр обороны Армении Давид Тоноян выразил России благодарность за размещение миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
В Армении поблагодарили Россию за ввод миротворцев в Карабах
  • Reuters

«Размещение миротворческих сил России (в Нагорном Карабахе. — RT) — лучший вариант», — приводит РИА Новости слова Тонояна Общественному телевидению страны.

По его словам, план дислокации миротворцев из России был разработан за короткое время.

«Мы благодарим Россию за содействие», — добавил он.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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