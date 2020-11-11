В Армении поблагодарили Россию за ввод миротворцев в Карабах

Министр обороны Армении Давид Тоноян выразил России благодарность за размещение миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

«Размещение миротворческих сил России (в Нагорном Карабахе. — RT) — лучший вариант», — приводит РИА Новости слова Тонояна Общественному телевидению страны.

По его словам, план дислокации миротворцев из России был разработан за короткое время.

«Мы благодарим Россию за содействие», — добавил он.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.