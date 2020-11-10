Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции урегулирование в Карабахе

Российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.

Эрдоган назвал достигнутое накануне соглашение о прекращении огня в Карабахе «правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации».

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.