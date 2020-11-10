Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Подписано заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении огня в Карабахе.