Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе

Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

РИА Новости

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«Подписано заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — цитирует РИА Новости представителя Кремля. Ранее Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении огня в Карабахе.