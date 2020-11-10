Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе

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RT
Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Подписано заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении огня в Карабахе. 

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