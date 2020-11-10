Пашинян заявил о подписании соглашения о прекращении огня в Карабахе

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Заявление подписано с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Пашинян заявил о подписании соглашения о прекращении огня в Карабахе
  • Reuters

«Дорогие соотечественники, сёстры и братья. Я принял очень тяжёлое решение для себя и всех нас. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 01:00», — написал он в Facebook.

Он отметил, что текст заявления очень болезнен для армянского народа и лично для него.

«Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российская сторона использует все возможности для урегулирования конфликта в Карабахе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить