Пашинян заявил о подписании соглашения о прекращении огня в Карабахе
- Reuters
«Дорогие соотечественники, сёстры и братья. Я принял очень тяжёлое решение для себя и всех нас. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 01:00», — написал он в Facebook.
Он отметил, что текст заявления очень болезнен для армянского народа и лично для него.
«Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», — добавил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российская сторона использует все возможности для урегулирования конфликта в Карабахе.