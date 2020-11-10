Пашинян заявил о подписании соглашения о прекращении огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Заявление подписано с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

«Дорогие соотечественники, сёстры и братья. Я принял очень тяжёлое решение для себя и всех нас. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 01:00», — написал он в Facebook.

Он отметил, что текст заявления очень болезнен для армянского народа и лично для него.

«Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российская сторона использует все возможности для урегулирования конфликта в Карабахе.