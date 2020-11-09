Захарова рассказала о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

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Россия использует все возможности для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова рассказала о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе
  • РИА Новости

«Я могу сказать, что Россия планирует более активно участвовать не в конфликте, а в его урегулировании. В данном случае, честно говоря, мне кажется, Россия очень активно участвует в его урегулировании», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Захарова подчеркнула, что Москва использует все возможности для того, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров «для дальнейшего продвижения именно по этому политико-дипломатическому пути».

В конце октября МИД Армении сообщил, что премьер-министр страны Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

Позднее в МИД России прокомментировали обращение Пашиняна к Путину.

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