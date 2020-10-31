В МИД России прокомментировали обращение Пашиняна к Путину

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обращение армянского премьер-министра Никола Пашиняна к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по «определению вида и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении» на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.
В МИД России прокомментировали обращение Пашиняна к Путину
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

Так, в российском МИД подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам в отношении Еревана, в том числе тем, которые вытекают из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года.

«Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооружённого нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга», — сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

Также ведомство призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к «субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования».

Как ранее сообщил МИД Армении, премьер-министр страны обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

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